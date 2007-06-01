В Одеській області на оздоровлення дітей виділено 27 млн. грн.

В Одеській області з бюджетів усіх рівнів на організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей регіону в поточному році виділено понад 27 млн. грн. - на 3,5 млн. грн. більше, ніж торік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам напередодні Дня захисту дітей керівник обласного управління сім’ї та молоді Володимир КІРОВ.

За його словами, „різними формами оздоровлення передбачено охопити 137 тис. дітей і школярів. Для них працюватимуть 1 тис. 174 оздоровчі заклади, в тому числі 45 заміських дитячих таборів і 752 табори з денним перебуванням дітей при загальноосвітніх школах. Ще 138 профільних закладів приймуть у найближчі місяці на оздоровлення дітей-сиріт і вихованців дитбудинків сімейного типу та прийомних сімей, які перебувають на диспансерному обліку”.