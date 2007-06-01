В Алушті відкрито перший в Україні пляж для інвалідів

В Алушті (Крим) 31 травня урочисто відкрився перший в Україні пляж для інвалідів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

За даними прес-служби кримського уряду, пляж призначено для інвалідів із захворюваннями опорно-рухової системи, інвалідів-колясочників, ДЦП, дітей-інвалідів, інвалідів по зору й слуху І та ІІ груп. Територія пляжу обладнана спеціальними пандусами, драбинками для спуску в море, тентами, майданчиками зі спецпокриттям, огорожами на бунах.

Місце під пляж для інвалідів було виділено рішенням сесії Алуштинської міськради в рамках заходів, присвячених 200-річчю курортів Криму і 105-річчю Алушти.