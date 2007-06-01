Маленькі українці вживають шкідливу їжу і граються небезпечними іграшками

Українські діти щодня піддаються небезпеці, вживаючи продукти харчування і граючись іграшками.

Засилля шкідливих продуктів і товарів на вітчизняному ринку констатував за результатами своїх досліджень Усеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт).

Зокрема, у 20 зразків іграшок виробництва Білорусі, Китаю, Росії та України виявилися гострі кінці і крайки, а також легкодоступне набивання, що небезпечно для здоров’я дитини, повідомляють Українські Новини з посиланням на прес-службу Укрметртестстандарту.

У трьох видах йогуртів експерти знайшли консерванти і штучні барвники, заборонені українським законодавством. Йдеться про продукцію компаній Молочний дім (Дніпропетровська область), Молочна фабрика Рейнфорд (Житомир) і Кременчуцького гормолзаводу (Полтавська область).

А чотири види морозива виявилися без молочного жиру або з низькою його кількістю (близько 40%). На цьому поприщі відзначилися компанії Житомирський маслозавод, Геркулес (Донецьк), Ласунка (Дніпропетровськ) і Пагото (Дніпропетровськ), що виготовляє морозиво за замовленням київської компанії Три ведмеді.

Такими, що не відповідають стандартам виявилися і глазуровані цукерки, зазначає газета 15 минут. У продукції столичної компанії Ейбл ЛТД К. у складі глазурі немає какао-олії. У цукерках Вінницької кондитерської фабрики міститься лише 60% какао-олії, а в цукерках виробництва Житомирських ласощів виявлено жир, що містить 23% трансизомерів олеїнової кислоти, шкідливих для здоров’я.

Небезпечними виявилися і деякі суміші дитячого харчування - у них фахівці знайшли генетично модифіковану сою. Зокрема, цим грішать суміші Nutrilon Соя виробництва Nutricia Cuijk B.V. (Голландія) і Детолакт виробництва Балтійського молочно-консервного комбінату дитячих продуктів (Одеська область).

Свої дослідження Укрметртестстандарт проводив над продуктами, придбаними в роздрібних мережах, у 2006 році і із січня по травень 2007 року. У березні поточного року фахівці відомства заявляли, що в Україні продається велика кількість продуктів харчування з наявністю генетично модифікованих організмів.

За матеріалами Кореспондент.net