Погода в Україні на завтра

Завтра в Україні погода суттєво не зміниться.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 6 квітня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях і в Приазов`ї, а вночі в карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°; в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 9-14°. У столиці також без опадів. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 11-13°.