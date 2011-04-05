Покращать порядок надання допомоги сім’ям з дітьми

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону України „Про внесення змін до деяких законів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 300 з 396 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом пропонується надавати допомогу одиноким матерям на дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах після досягнення ними 18-річного віку.

Крім цього, законопроектом розширюється категорія отримувачів та передбачається можливість надання допомоги матері (батьку) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

З метою уніфікації порядку надання державної допомоги малозабезпеченим сім’ям законопроектом визначено умови, за яких допомога на дітей одиноким матерям з урахуванням сукупного доходу сім’ї не призначається.