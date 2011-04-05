В Україні різко знижується захворюваність на грип і ГРВІ

Міністр охорони здоров’я України Ілля ЄМЕЦЬ наголошує, що на сьогодні смертність від грипу і ГРВІ в Україні у 12 разів менша, ніж у минулому епідсезоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, в Україні на 13-му тижні цього року відмічається різке зниження захворюваності на грип та ГРВІ. Як підкреслив голова Державної санітарно-епідеміологічної служби Сергій РИЖЕНКО, на усіх територіях України показник захворюваності зменшився від 11% до 35% та становить 43,14 на 10 тисяч населення.

За оперативними даними, за період з початку підйому захворюваності на грип та ГРВІ в Україні захворіла 5 млн. 729 тис. 301 людина.

Голова Державної санітарно-епідеміологічної служби відзначив, що грипозний епідемічний сезон через зниження рівня захворюваності втрачає свою актуальність.