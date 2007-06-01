У Запорізькій області планується оздоровити менше 45% дітей-пільговиків

У Запорізькій області в 2007 році централізовано - за рахунок державних коштів, коштів місцевих бюджетів, бюджету Запорізької області та коштів, залучених Запорізькою ОДА, - планується оздоровити менше 45% дітей - представників пільгових категорій.

Згідно з офіційними даними Запорізької облдержадміністрації, з 57581 дітией-пільговиків, які проживає на території Запорізького регіону, в рамках обласної літньої оздоровчої кампанії передбачається оздоровити лише 23 854 дітей - тобто 41,4%.

"Із 6500 дітей-інвалідів централізовано планується оздоровити тільки 920, з 4688 дітей з девіантною поведінкою - тільки 722, з 23946 дітей з малозабезпечених і багатодітних сімей централізований відпочинок одержать лише 8 400", - повідомили в прес-службі Запорізької ОДА.

На 100% у 2007 р., згідно з офіційними даними, буде забезпечена можливість відпочити за бюджетні кошти лише дітям військовослужбовців і співробітників органів МВС, загиблих при виконанні службових обов`язків: з 22 представників даної категорії дітей-пільговиків централізований відпочинок буде надано всім 22.