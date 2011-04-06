Один із популярних курортів не може бути забезпечений питною водою

Один із найпопулярніших курортів на узбережжі Азовського моря в Запорізькій області – смт Кирилівка - не може бути забезпечений питною водою в обсязі, достатньому для відпочиваючих.

Як повідомив на прес-конференції після відвідання Акимівського району Запорізької області, де розташована курортна зона смт Кирилівка, голова облдержадміністрації Борис ПЕТРОВ, у курортний сезон споживання питної води в курортній зоні становить 12-15 тис. куб. м/добу, постачання яких водовід не в змозі забезпечувати.

«Останнім часом ситуація з водопостачанням смт Кирилівка стала критичною. Через стрімке зростання забудови Кирилівської курортної зони споживання питної води значно збільшилося. В курортний сезон потреба в питній воді становить 12-15 тис. куб. м/добу. При цьому потужності водоводу с. Шелюги - смт Кирилівка залишаються на колишньому рівні й упродовж курортного сезону спостерігається значний дефіцит питної води - до 10 тис. куб м/добу», - повідомив Б.ПЕТРОВ.

За його даними, у зв`язку з цим під час курортного сезону встановлюється графік подачі води. Проте, навіть подача води за графіком не задовольняє потреб населення і відпочиваючих. Збільшення ж обсягів подачі води технічно неможливе.

Вирішувати проблему водозабезпечення одного з найпопулярніших курортів Запорізького регіону обласна влада має намір шляхом залучення інвесторів.

«Причини проблем у смт Кирилівка із водозабезпечення на поверхні – це небажання керівників займатися цим питанням. Те, що відбувається сьогодні, напевно, представляє інтерес для якихось приватних осіб. Обов`язково ми контролюватимемо питання залучення інвестицій в цю сферу курортного селища. Сьогодні є інвестор, є проекти. Й ми використовуватимемо всі важелі, щоб там нормалізувати ситуацію», - повідомив Б.ПЕТРОВ.