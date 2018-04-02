Японська радіація дісталася України через російські морепродукти?

Після вибуху на АЕС "Фукусіма-1" в Японії однією з головних дискусій в суспільстві стало питання про безпеку атомної енергетики для людства. Міжнародне агентство з атомної енергії назвало аварію в Японії найсерйознішою з часів Чорнобильської катастрофи.

Українські чиновники і політики запевняли, що радіаційної загрози для населення України немає. А ось директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко говорив про серйозні наслідки японської аварії. У відповідь фізики-ядерники звинувачували його в некомпетентності і зайвому нагнітанні пристрастей. Проте, відомо, що в Тихий океан потрапляв радіоактивний йод Фукусіми, його вміст у 7,5 млн. разів вищий за норму. Сьогодні, правда, повідомили, що витік радіації припинили, оскільки пролом залили рідким склом.

Наскільки небезпечна ситуація на Фукусімі для України, в інтерв`ю УНІАН розповів Володимир Борейко.

Пане Володимире, наші МЗС, і МНС запевняли, що японська радіація не загрожує українцям. А ви прогнозували, що хвиля радіації з Японії може дійти до України. Наскільки небезпечною є ситуація на Фукусімі?

На жаль, в українських ЗМІ не пояснюють популярно, що там відбувається. Там сталися вибухи на самих блоках. В результаті в атмосферу і море було викинуто певну кількість радіації. Скільки і яку – ніхто не знає. Японський уряд бреше. Після удару цунамі вони заявили тільки про те, що загинули люди, а на атомній станції все в нормі. Хоча вже тоді була порушена система водопостачання блоків, і почався процес розвалу. А коли почалися вибухи на самих блоках, вони вже були вимушені зізнатися.

Друга брехня – японці в два рази підвищили норми допустимого радіаційного фону. А потім кажуть – радіація в нормі. Ну кого ви хочете обдурити?

Через те, що станції були дуже старі і через подвійний удар – землетруси й цунамі – стався збій з подачею води для охолодження реактора. Почали перегріватися певні частини, зроблені з цирконію. Цирконій – це такий не дуже хороший метал, який при великій температурі вступає з водою в реакцію, виділяє водень, який вибухає. Вибухи на блоках сталися з цієї причини.

Блоки розміром з будинки розкурочено, і радіація випліскується. Там одноконтурна система, тобто атомні станції мають одну оболонку. Спрацювала система безпеки. І спеціальні частини конструкції з грифельною начинкою почали заходити в реактори, щоб їх загасити. На це знадобилося три доби. Але проблема в тому, коли ці конструкції входять і починається уповільнення ядерної реакції, все одно вона відбувається і все одно відбувається нагрівання і все одно потрібна вода. Води немає. Вони починають гнати воду вертольотами зверху. Не очищену, а солону. В результаті наростає величезна кількість солі, що ще гірше для реакторів, вони не можу остигнути.

Невже така освічена, зокрема у фундаментальних науках, нація не прорахувала наслідки такого гасіння?

А вже нічого не зробиш. Якщо вони постійно не гнатимуть цю морську воду – вони вибухнуть. Через те, що сіль наростає, практично неможливо остуджувати реактори. Відбувається дегерметизація самих реакторів. І з них починають витікати всі ті радіоактивні речовини, про які говорять. Але це ще не найстрашніше. Найстрашніше, коли почнуть відбуватися вибухи.

Ви думаєте, вибухи неминучі?

Я думаю, що припинити реакцію не вдасться. Якщо вже розвалюється реактор, тут вже проблема часу.

Може бути другий Чорнобиль?

Я не можу сказати, другий чи перший, чи третій. Але якщо почнуться вибухи, це буде дуже серйозно.

Фукусіма знаходиться прямо на березі моря. Це не наш дикий Чорнобиль, де людей практично не було. Населена країна, вода вся зіллється в море. Все розтечеться по Тихому океану.

Японці – це нація напівавтоматів. Вони прогнозували до дрібниць, як не допустити того або іншого. Вони думали, якщо буде цунамі – у нас такий захист. Якщо буде землетрус – такий. І не могли своїми розумними головами здогадатися, що може бути подвійний удар – одночасно цунамі і землетрус.

Ще у них проблема з 4-м блоком. Там три блоки працювали – вони вилетіли, і три блоки були на відпочинку. І в 4-му блоці винесли “начинки” з реакторів і поклали їх у спеціальний басейн, у якому вони мають знаходиться для охолодження. Після землетрусу і цунамі вода з цього басейну пішла і ця ядерна начинка теж починає нагріватися...

Сліди радіації з Японії виявили в Мексиці, Франції, Молдавії та інших країнах. Але експерти запевняють, що ця радіація не становить загрози для населення...

Будь-яка радіація в будь-яких дозах впливає на живий організм. Питання в дозі і якості радіації. Одна доза може звалити бика відразу, а може зробити так, що бик стане імпотентом в третьому поколінні.

Відомо, що в Тихий океан надходив радіоактивний йод Фукусіми, його вміст у 7,5 млн. разів вищий за норму. Наскільки це небезпечно?

Йод – це елемент, який має період напіврозпаду 5 днів. Через 5 днів його стане в два рази менше, ще через 5 днів ще в два рази менше і т.д. Це не стронцій і не цезій.

Проблема в іншому. Всі морепродукти, які ми купуємо в Росії (у Японії ми їх не купуємо), – це і камчатський краб, і сахалінський лосось, червона ікра, крабові палички, ламінарії, трава – після першого березня купувати не можна.

Але Росія рапортує, що гамма-фон на Далекому Сході в нормі.

Це теж брехня. Путіну не можна вірити, як і Медведєву. Хай подивляться, що твориться у Владивостоку. Там вже у всіх аптеках немає йоду. Ми вже в 1986 році мали проблему з цією брехнею. Вони говорили, що все нормально, і коли “Курськ” тонув. Те ж саме відбувається там зараз.

Ви вважаєте, українцям слід утриматися від походів у японські ресторани?

Що стосується японських ресторанів в Україні – не думаю, що вони привозять товар з Японії. Це дуже дороге задоволення. Думаю, вони роблю закупівлі в Україні. Але до продуктів з Японії, завезених з середини березня, слід поставитися серйозно. Тут повинна подбати держава.

Але керівництво Державної екологічної інспекції запевняє, що всі товари, які імпортуються до України з Японії, проходять ретельне обстеження рівня радіації. І на сьогодні не було зафіксовано жодного випадку підвищеного рівня радіації.

Уявіть, українці в Москві купили ту саму червону ікру з Сахаліну і везуть додому.

Але це одиничні випадки.

Але вони є. Скільки я їздив автомобілем з України до Росії і назад – ніколи ніякого радіаційного контролю не проходив. Пройшов митник, перевірив документи.

Те, що можуть спокійно завезти величезні партії такої продукції, – я не сумніваюся. І як можна все відстежити?

До нас вже дісталася японська радіація?

Рейнський інститут екологічний досліджень при Кельнському університеті в Інтернеті розмістив декілька схем поширення радіоактивного йоду і цезію з Фукусіми, там видно як з Півдня на Північ заходить японська радіація, яка вже поглинула всю Європу.

Правда, вони зробили аналіз тільки по двох радіоактивних елементах. А їх там набагато більше.

Я не можу давати прогнози по Україні, тому що не володію даними, скільки зараз чого і де. Український уряд і українські вчені мовчать. Я раніше орієнтувався на свої припущення, а зараз орієнтуюся на дані зарубіжних досліджень.

Напередодні роковин Чорнобильської катастрофи не можу не запитати вас про долю українських реакторів. Наскільки безпечні наші атомні станції?

Сам по собі Чорнобиль не небезпечний. Реакцій там немає. Він уже не вибухне. Проблема тільки в тому, щоб не розліталося те, що там зберігається. Укриття – це робота для нас і майбутніх поколінь: постійно проводити моніторинг, укріплювати ці укриття і т.д.

А ось крім Чорнобиля, існує величезна кількість могильників радіоактивних речовин. У 1990-х роках в Пироговому навіть була аварія на такому могильнику другого ступеня. Наскільки я знаю, вона повністю не була ліквідована. І такі могильники є практично в усіх великих центрах України – Києві, Дніпропетровську, Донецьку.

Місто Жовті Води – це взагалі страшне місце. Там видобувають уранову руду. І в самому місті більше 400 радіоактивно небезпечних місць. Звідти потрібно виселяти людей. Це страшніше за Чорнобильську зону. Просто Чорнобиль розпіарений. А у нас в інших небезпечних місцях живуть люди і вмирають від ракових хвороб.

У нас, за винятком Криму, немає сейсмічно активних зон. Але дуже старіє атомна наука. В інституті “Енергопроект”, що є мозковим центром атомних станцій, де всі ці атомники-практики проходять навчання, середній вік учених – 60 років. Що буде через 10 років? Ми можемо перетворитися на країну, де є атомні станції, але немає кваліфікованого персоналу. Молоді люди не хочуть йти в атомну галузь, в науку, – краще стояти на базарі. Ось це проблема.

Розмовляла Яна Солнцева