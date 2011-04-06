Продукція, підконтрольна ветслужбі, проходить радіологічний контроль

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України Іван БІСЮК 28 березня ц.р. видав розпорядження, згідно з яким кожна партія продукції, підконтрольнай Державній ветеринарній службі, при перетині кордону в бік України в обов`язковому порядку піддається розширеному контролю з поглибленим дослідженням, зокрема, на радіоактивне забруднення – цезій і стронцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держкомветмедицини України Віталій БАШИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«На сьогодні такої небезпеки для національного споживача в Україні немає», - зазначив він.

Щодо заборони на ввезення продукції з Японії В.БАШИНСЬКИЙ сказав, що це рішення ухвалюватимуть міністр аграрної політики і продовольства, голова Державної ветеринарної і фітосанітарної служби, «але на мою особисту думку, на сьогодні такої потреби немає, адже ми здатні контролювати продукцію, яка приходить з Японії. Тим паче, що не вся Японія на сьогодні має статус ураженої».

Він повідомив, що на сьогодні в Україні є 27 лабораторій, які досліджують всю продукцію за стандартом ISO/IEC 17025:2005. Усі вони акредитовані Національним агентством з акредитації, 8 з них акредитовані ще й німецькою системою «DAkkS» - це правонаступник «DAP», це міжнародна система акредитації, котра гарантує те, що наші дані, які є в галузі акредитації, відповідають світовим. «Усі ці лабораторії займаються контролем імпортного вантажу. Відбір зразків проводиться на кордоні за участю представників лабораторій, інспекторів ветеринарних служб і за участю представників митних служб. Складається акт, в якому кожен вказує свою частину. Зразки відбираються, досліджуються в лабораторії і лише після цього видається супровідний документ», - пояснив В.БАШИНСЬКИЙ.