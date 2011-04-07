В Україну не надходила тваринницька продукція з Японії

В Україну після 11 березня жодного кілограма продукції, яка підконтрольна Державній службі ветеринарної медицини, з Японії не надходило.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Держкомветмедицини України Віталій БАШИНСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

«Це обумовлено тим, що зараз Японія перебуває у колапсі, і не ставить перед собою таких завдань, як інтенсивний експорт до будь-яких країн світу, а тим більше в Україну, яка територіально знаходиться дуже далеко», - зазначив В.БАШИНСЬКИЙ.

«Навіть зважаючи на те, що на сьогодні в Японії така трагедія, вони дуже серйозно ставляться до експорту. Я думаю, саме за їх ініціативи на сьогодні експорту немає, поки вони не упевняться на 100%, що не загрожуватимуть населенню інших країн. Потрібно їм подякувати за це, і розуміти, що офіційно з Японії забруднений продукт не потрапить», - повідомив експерт.

Щодо частки морепродуктів, які імпортуються в Україну саме з Японії, В.БАШИНСЬКОМУ важко було відповісти. За його словами, «якщо в Україну завозиться приблизно 250-300 тис. тонн морепродуктів щороку, то за перші два місяці 2011 р. в Україну було завезено 52 тонни. Тобто, великого надходження цієї продукції з Японії немає». «Японія також поставляє до нас продукти із зерна, тобто хлібопродукти, але їх частка також дуже мала, коливається близько 1%, по деяким групам товарів - максимум 5%», - додав він.

При цьому експерт повідомив, що зараз небезпечними є морепродукти, які виловлюються з усього далекосхідного узбережжя. «Якщо ми подивимося на карту морських течій, то розуміємо, що вода від японського узбережжя розноситься практично по всьому світу. У ході її розповсюдження Світовим океаном концентрація радіоактивного забруднення зменшується, і дедалі це менш небезпечно. Але на сьогодні в Україні є положення про розширений ветеринарний і фітосанітарний контроль, який в обов`язковому порядку включає дослідження на радіацію. Якщо норми перевищують допустимі в Україні, ця продукція просто не зможе перетнути кордон. Всі ці питання тримаються на серйозному контролі - це стосується усього далекосхідного шельфу і зокрема узбережжя Японії. Хоча не можна сказати, що це однозначно стосується, наприклад, суден Росії або Японії. У нейтральних водах мають право вилову велика кількість суден, у тому числі й ті, які ходять під українським прапором. Але після того, як вони розвантажуються в українських портах або в портах Європейського Союзу, вони обов`язково проходять радіологічний контроль. Це зараз стосується практично усього вилову», - повідомив В.БАШИНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що після 11 березня перевищення норм радіації не відзначалося. «Досі дійсно були випадки перевищення норм, в основному, це стосується українських продуктів, а також з Білорусі і Росії, саме з тих їх частин, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС. Але таких продуктів небагато, дуже часто це продукція, яку реалізують власне люди, це не стосується великих партій. Найчастіше перевищення норм реєструється в сушених грибах, які знаходяться в групі ризику щодо радіоактивної забрудненості. На ринку перевіряється кожна партія, для цього є устаткування. Але це стосується тільки офіційних ринків, якщо ж йдеться про реалізацію на вулиці, то там, звичайно, ніякого контролю немає, я ніяких гарантії дати не можу", - сказав В.БАШИНСЬКИЙ.

Перевищення норм радіації імпортного товару, який надходив з Європейського Союзу, не відзначалося, тому що Європа дуже серйозно контролює весь експорт зі своїх територій. І з інших країн світу також цих проблем відмічено не було», - повідомив В.БАШИНСЬКИЙ.