Як перенести магнітну бурю без ускладнень
09:13, 07 квітня 2011Країна
0
Непогано цього дня попоститися
ПІД ЧАС БУРІ:
1. Не завадить прийняти пігулку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні і больові відчуття.
2. Оскільки під час сонячної активності збільшується дратівливість, слід приймати натуральні заспокійливі засоби — валеріану, настій пустирника, глоду.
3. Непогано цього дня попоститися, оскільки в крові збільшується рівень холестерину.
4. Сердечникам слід дотримуватися розпорядження лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter