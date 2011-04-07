Як перенести магнітну бурю без ускладнень

ПІД ЧАС БУРІ:

1. Не завадить прийняти пігулку аспірину, вона розріджує кров і знімає неприємні і больові відчуття.

2. Оскільки під час сонячної активності збільшується дратівливість, слід приймати натуральні заспокійливі засоби — валеріану, настій пустирника, глоду.

3. Непогано цього дня попоститися, оскільки в крові збільшується рівень холестерину.

4. Сердечникам слід дотримуватися розпорядження лікаря і завжди мати необхідні ліки під рукою.

segodnya.ua