У світі зростає кількість хвороб, стійких до антибіотиків

Сьогодні - 7 квітня - Всесвітній день здоров`я, в цьому році його центральною темою стала проблема стійкості до протимікробних препаратів. Як заявила в інтерв`ю УНІАН, народний депутат України від Партії регіонів, керівник Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва вважає, що проведення Всесвітнього дня здоров`я в Україні буде сприяти більшій обізнаності нашого суспільства про проблему, яку ініціює ВООЗ, та прийняття комплексу заходів з метою протидії глобального розповсюдження стійкості до протимікробних препаратів.

"Зараз в країнах Європейського союзу щорічно реєструється близько 400 тисяч випадків інфекційних захворювань, стійких до антибіотиків, які є причиною приблизно 25 тисяч смертей. Крім того, у світі щорічно реєструється близько 440 тисяч нових випадків мультирезистентного туберкульозу і близько 150 тисяч смертей від нього. На сьогоднішній день туберкульоз з широкою лікарською стійкістю зареєстрований в 64 країнах світу. Всі ці дуже серйозні проблеми є вкрай актуальними і для України. Сьогодні наша країна займає друге місце в Європі за темпами зростання мультирезистентного туберкульозу і 4 місце в світі за його поширеності серед вперше виявлених хворих,»- зазначила Бахтеєва.

Народний депутат повідомила, що за даними ВООЗ, стійкість до протимікробних препаратів - це не нова проблема, але вона стає дедалі небезпечною. Багато країн вже вживають заходів, але для того, щоб не допустити повернення до «доантібіотикової ери» необхідні термінові спільні зусилля.

Тому, продовжила Бахтеєва, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров`я звернеться із закликом до дій, спрямованим на те, щоб зупинити поширення стійкості до протимікробних препаратів за допомогою введення в дію комплексу всеосяжних заходів по боротьбі з цим явищем у всіх країнах світу.

«Враховуючи те, що Україна належить до низки країн, в яких стійкість до протимікробних препаратів має тенденцію до постійного зростання, ми повинні посилити контроль за лікарською опірністю мікробів, активізувати наукові дослідження в цій сфері та підвищити інформованість суспільства щодо застосування таких препаратів», - резюмувала керівник Комітету.