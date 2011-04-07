Торік виявили 1700 випадків перевищення вмісту радіонуклідів у продуктах харчування

Протягом минулого року лабораторії Міністерства охорони здоров’я України провели близько 130 тисяч радіологічних досліджень продуктів харчування, виявивши 1738 фактів перевищення в них допустимих норм вмісту радіонуклідів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ України.

У контексті цього медики зауважили, що перебільшення норм небезпечних ізотопів виявлено в основному у дикорослинній продукції: грибах, ягодах, лікарських травах, що виросли на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської аварії, а також у незначній кількості м`яса дичини та у молоці приватних постачальників.

У МОЗ підкреслили, що найбільш забруднені продукти зазвичай виявляються в районах, які знаходяться на території деяких населених пунктах Волинської, Житомирської, Рівненської, Київської та Чернігівської областей.