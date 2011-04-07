Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за запровадження страхової медицини та інституту сімейних лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

Президент окреслив завдання Міністерству охорони здоров’я: перш за все, базові гарантовані медичні послуги мають бути беззаперечно забезпечені фінансово і технологічно.

За його словами, у родини мають повернутися сімейні лікарі, які будуть відповідати і турбуватись про здоров’я кожної дитини, її батьків.

Має, на думку глави держави, запрацювати страхова медицина для тих, хто заробляє і користується страховими послугами.

«На сьогодні розповсюдження наркотичних засобів та рівень організації наркоторгівлі набув рівня національної загрози», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ,

Він підкреслив, що боротьба з наркотиками – це боротьба за майбутнє як у людському вимірі, так і в фінансовому. «Торік ми оголосили війну наркоманії та наркоторгівлі. У якнайкоротші терміни чекаю від СБУ та МВС відповідних пропозицій та програм дій», - сказав Президент.