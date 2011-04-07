Янукович виступає за запровадження страхової медицини
...та інституту сімейних лікарів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ виступає за запровадження страхової медицини та інституту сімейних лікарів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.
Президент окреслив завдання Міністерству охорони здоров’я: перш за все, базові гарантовані медичні послуги мають бути беззаперечно забезпечені фінансово і технологічно.
За його словами, у родини мають повернутися сімейні лікарі, які будуть відповідати і турбуватись про здоров’я кожної дитини, її батьків.
Має, на думку глави держави, запрацювати страхова медицина для тих, хто заробляє і користується страховими послугами.
«На сьогодні розповсюдження наркотичних засобів та рівень організації наркоторгівлі набув рівня національної загрози», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ,
Він підкреслив, що боротьба з наркотиками – це боротьба за майбутнє як у людському вимірі, так і в фінансовому. «Торік ми оголосили війну наркоманії та наркоторгівлі. У якнайкоротші терміни чекаю від СБУ та МВС відповідних пропозицій та програм дій», - сказав Президент.