У центрі Києва знайшли саморобні вибухівки

У центрі Києва міліція знайшла і знешкодила схожі на вибухівку предмети.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громад кістю ГУ МВС України в м. Києві, сьогодні о 8.30 до чергової частини столичної міліції спецлінією 102 надійшло повідомлення, що на вул. Великій Васильківській, 102 лежить підозрілий предмет, схожий на вибухівку.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативні групи та вибухо-технічна служба Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру столичної міліції. Між двома автомобілями – «Нісан» та «Субару», у пров. Лабораторному, 12-14 правоохоронці виявили два саморобні пристрої, які складалися з 5-літрового пластикового відра, наповненого до половини кристалічною сумішшю, кількох дротів та мобільного телефона.

Працівниками міліції було негайно перекрито автомобільний рух на цій ділянці вулиці та обмежено пішохідний.

Вибухотехніки за допомогою спеціального обладнання демонтували знахідки, вилучили їх складові та направили на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру столичної міліції. За даними експертизи, вилучені предмети є саморобними пристроями із запальною сумішшю, що у разі загоряння могла б суттєво пошкодити транспортні засоби.

Наразі матеріали цієї події зареєстровано в Голосіївському РУ ГУ МВС України в м. Києві. Проводиться дослідча перевірка.