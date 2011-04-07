В Україні перекрито ще один канал контрабанди наркотиків

Співробітники Управління СБУ в Запорізькій області спільно з прикордонниками перекрили канал контрабанди наркотиків через державний кордон України.

Як повідомили УНІАН в прес-центрі УСБУ в Запорізькій області, канал поставки наркотиків (каннабісу) за межі України організував житель Кам‘янко-Дніпровського району Запорізької області.

«Під час митного огляду пасажирів він був затриманий спецпідрозділом Управління СБУ в Запорізькій області спільно із співробітниками відділу прикордонної служби «Козача Лопань» Харківського прикордонного загону і Харківської обласної митниці після виявлення в його особистих речах 20 целофанових пакетів з наркотиками», - повідомили в прес-центрі.

Встановлено, що наркоділок виготовив каннабіс власноруч, вдома розфасував у пакети, частину з яких розмістив у металевому балоні з-під піни для гоління, а частину заховав серед особистих речей.

Його дії кваліфіковані слідчими СБУ за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Ведеться слідство.