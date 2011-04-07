Керівники Держкомітету ветмедицини за 2 тижні назбирали $400 тисяч хабарів

Під час проведення невідкладних слідчих дій в рамках розслідування кримінальної справи стосовно високопосадовців Державного комітету ветеринарної медицини України співробітники Служби безпеки України вилучили у вказаних осіб грошові кошти у національній та іноземній валюті на загальну суму близько 400 тисяч доларів США.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, встановлено, що ця готівка накопичувалася протягом останніх двох тижнів – зібрані з підприємців за надання дозвільних документів різні суми хабарів зберігалися у банківських комірках, а згодом мали бути розподілені між включеними у протиправну схему керівниками Комітету.

29 березня ц.р. у ході спецоперації співробітники СБУ затримали під час одержання хабара у розмірі 42 тис. доларів США одного із заступників голови, а також керівника регіонального підрозділу комітету та ряд залучених ними для одержання хабара посередників.

За цим фактом стосовно вказаних осіб Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великих розмірах особою, що займає особливо відповідальне становище).

1 квітня ц.р. до заступника голови комітету Печерським районним судом м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України здійснює комплекс заходів, спрямованих на перевірку інформації щодо функціонування організованої злочинної групи із числа високопосадовців комітету, які вимагали та одержували хабарі у підприємців, що працюють на ринку імпорту продукції тваринного походження, та із використанням протиправних схем забезпечували безперешкодне ввезення на територію України продукції сумнівної якості.

