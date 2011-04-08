У Криму на 8-9 квітня - штормове попередження

Кримське управління МНС оголосило на п`ятницю і суботу, 8 і 9 квітня, штормове попередження через можливе різке погіршення погодних умов і просить жителів Криму і туристів відмовитися від відвідин гір у ці дні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«У Криму очікуються сильні, місцями дуже сильні дощі, посилення південно-західного вітру з переходом у північно-західний швидкістю 17-22 метрів за секунду, 9 квітня - 25-30 м/с», - говориться в прес-релізі.

Рятувальники закликають не перебувати при шквалах біля рекламних і слабко укріплених конструкцій, ліній електропередач і великих дерев.