Скасовано заборону на ввезення продукції птахівництва з Австрії
09:14, 08 квітня 2011Країна
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Була введена у 1998 р
Державний інспектор ветеринарної медицини України скасував заборону на ввезення до України продукції птахівництва з Австрії, введену в квітні 1998 р. у зв`язку з реєстрацією на території цієї країни хвороби Ньюкасла.
Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.
Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, хвороба Ньюкасла не реєструється на території Австрії з серпня 2009 р.
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