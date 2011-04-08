Скасовано заборону на ввезення продукції птахівництва з Австрії

Державний інспектор ветеринарної медицини України скасував заборону на ввезення до України продукції птахівництва з Австрії, введену в квітні 1998 р. у зв`язку з реєстрацією на території цієї країни хвороби Ньюкасла.

Про це УНІАН повідомила прес-служба комітету.

Згідно з офіційним повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, хвороба Ньюкасла не реєструється на території Австрії з серпня 2009 р.