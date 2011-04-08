Україна разом з державами СНД боротиметься з діабетом

Уряд затвердив угоду

Кабінет міністрів України затвердив Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, підписану 14 листопада 2008 року у Кишиневі. Відповідну постанову від 6 квітня № 361 оприлюнено на Урядовому порталі. Угода затверджена із застереженням: “За винятком положень Угоди про використання можливостей Міждержавної телерадіокомпанії “Мир”.

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