Україна разом з державами СНД боротиметься з діабетом

13:25, 08 квітня 2011
Країна
0

Уряд затвердив угоду

Кабінет міністрів України затвердив Угоду про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі зі зростанням захворюваності на цукровий діабет, підписану 14 листопада 2008 року у Кишиневі.

Відповідну постанову від 6 квітня № 361 оприлюнено на Урядовому порталі.

Угода затверджена із застереженням: “За винятком положень Угоди про використання можливостей Міждержавної телерадіокомпанії “Мир”.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter