Держветслужба ретельно перевіряє всі вантажі з Японії

Головний державний інспектор ветеринарної медицини України Іван БІСЮК доручив усі вантажі, підконтрольні Державній службі ветеринарної медицини, які вийшли з Японії після 11 березня 2011 року, піддавати поглибленому ветеринарно-санітарному контролю з обов`язковим проведенням радіологічних досліджень.

Таке рішення прийнято з метою забезпечення безпеки риби і морепродуктів з Японії та країн Далекого Сходу у зв’язку з імовірним підвищенням радіаційного забруднення, повідомили УНІАН у прес-службі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби.

Водночас вантажі, що вийшли до 11 березня 2011 року, оформлювалися на загальних підставах. За даними Держветслужби, з Японії протягом двох місяців 2011 року надійшло 52 тонни риби, ракоподібних та молюсків, які підлягали прикордонному контролю. Після 11 березня 2011 року продукція тваринного походження з Японії не надходила. Продукція рослинного походження (овочі та фрукти) з початку 2011 року з Японії не надходила. На даний час перевіряються факти можливого ввезення продукції через країни ЄС, але, як правило, всі партії, що надходять з Євросоюзу, є збірними і супроводжуються фітосанітарних сертифікатом, виданим країною ЄС, та не відображають країни походження.

Як зазначається у повідомленні, на сьогодні кожна партія продукції при перетині кордону в бік України в обов’язковому порядку перевіряється на наявність радіоактивного забруднення. Сама Японія не має намірів експортувати продукти, доки не впевниться в їх безпечності для здоров’я людей. Тому експерти вважають, що японські радіоактивно забруднені продукти харчування не можуть потрапити в Україну.

"Отже, на сьогоднішній день різкого збільшення радіоактивного фону в Україні не відмічено. На кожному ринку на початку робочого дня перед тим, як почати дослідження харчової продукції, що реалізується, обов’язково в журналі фіксується місцевий радіаційний фон", - наголошується у повідомленні.