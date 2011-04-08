Радіологічні методи діагностики в кардіології

У Києві, на базі клінічної лікарні "Феофанія", проходить медична науково-практична конференція "Сучасні підходи та роль радіологічних методів діагностики в кардіології", одним з організаторів якої став Благодійний фонд Ріната Аметова "Розвиток України", передає кореспондент УНІАН.

Тема даної конференції є дуже актуальною для України. Сьогодні в лікувальних установах країни з`являється надсучасна медична апаратура, яка дозволяє робити дуже якісні кардіологічні дослідження. У той же час медичний персонал не завжди готовий до роботи на такій апаратурі. Також, на жаль, більшість кардіологів не знають, що радіологи можуть допомогти в діагностиці та лікуванні серцево-судинних хвороб.

Радіологічні методи в кардіології дуже важливі при ішемії серця, інфарктах, дитячих внутрішніх вадах серця, вони також дають можливість побачити стан коронари і стента (після аорто-коронарного шунтування) тощо.

У рамках конференції пройдуть майстер-клас та практичні заняття, зокрема по КТ-коронарографії.

На конференції з доповідями виступлять провідні українські та зарубіжні фахівці, учасниками стали понад 200 медиків країни.