Янукович обговорив з міністром реформи у медицині

Президент України Віктор Янукович провів зустріч із міністром охорони здоров’я Іллею Ємцем.

Як повідомили у прес-службі Президента України, під час зустрічі були обговорені головні напрямки реформування медичної галузі України.

“У медичній сфері нашої держави повинні відбутися реформи. Мені дуже приємно говорити про те, що охорона здоров’я і медицина сьогодні перебувають під увагою глави держави”, – зазначив урядовець після зустрічі з Президентом.

Ємець наголосив, що Міністерство охорони здоров’я вважає за потрібне долучати до проведення реформування галузі самих медиків. “Медична реформа може бути еволюційна тільки в тому випадку, коли професіонали-медики самі будуть не просто брати участь, а й підтримувати ті реформи, які вкрай потрібні Україні”, – підкреслив він. За словами міністра, мова в тому числі йде і про залучення професійних об’єднань медиків.

Окремої уваги на зустрічі було приділено питанням кадрової політики в медицині. “Звичайно, у нас зараз є така проблема, що всі хочуть бути “вузькими” спеціалістами... Однак нам треба так проводити реформи, щоб заохотити і молодих людей, і іноді “міцних пенсіонерів” працювати в первинній ланці медицини”, – сказав Ємець.

Також під час зустрічі було обговорено тему державно-приватного партнерства як одного із шляхів розвитку системи охорони здоров`я в Україні.

“Якщо зараз в медицині негайно і терміново будуть розроблятися і законотворчі, і нормативно-правові документи, що нададуть можливості медицині йти цим шляхом, – це буде тільки на користь здоров’я нації”, – переконаний Ілля Ємець.