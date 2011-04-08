Які матраци небезпечні для дитячого здоров'я

«Усі домашні матраци містять домашніх пилових кліщів», - зазначає кандидат медичних наук, лікар-алерголог Київського міського алергоцентру, член Європейської академії алергології та клінічної імунології Наталя Немировська. - Наслідками такого «сусідства», наприклад, для дитини, може бути розвиток у майбутньому бронхіальної астми. Якщо дитина прокидається вранці з закладеним носом, це результат того, що в його матраці живуть пилові кліщі ». Для того, щоб боротися з цією пошестю, спеціаліст рекомендує міняти постільну білизну мінімум раз на тиждень, а також обов`язково надягати на матрац чохол зі щільної тканини. Ідеальним для дитини, за словами експерта, є матрац з наповнювачем з натуральним кокосовим наповнювачем, в якому пиловий кліщ практично не заводиться.

Нагадаємо: у рамках споживчої експертизи дитячого матрацу ТМ «Венето» (дослідження виробу були проведені державною лабораторією, за основу експертизи був взятий ДСТУ 4239:2003). Результати експертизи шокують: заяви виробника про натуральність продукту не відповідають дійсності. Найбільше запитань викликає внутрішній вміст матраца: замість натурального бавовняного наповнювача, який рекламує ТМ «Венето», всередині дитячого матрацу виявився змішаний наповнювач з різних волокон, в тому числі - який не піддається ідентифікації.

«Я впевнена, що в такому наповнювачі пилові кліщі присутні спочатку», - констатувала лікар-алерголог Київського міського аллергоцентре, член Європейської академії алергології та клінічної імунології Наталя Немировська. За її словами, погана якість матеріалів матраца, крім розвитку астми, може викликати різні алергічні реакції, екзему і навіть анафілактичний шок.

ianp.com.ua

