У неділю Хрещатик перетворять на клініку

У рамках Всесвітнього дня здоров’я у неділю, 10 квітня, з 12.00 до 15.00 перед будівлею Київської міської державної адміністрації на Хрещатику, 36 відбудеться інформаційно-оздоровча акція «День здоров’я в Києві».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під час акції кияни та гості столиці зможуть проконсультуватись щодо стану свого здоров’я з різними фахівцями: ендокринологом, офтальмологом, стоматологом, синологом, дієтологом, невропатологом та іншими лікарями. Мешканці також матимуть змогу отримати консультації стосовно можливостей оздоровлення, відмови від тютюнокуріння, схуднення, профілактики цукрового діабету, соціально небезпечних хвороб, вірусного гепатиту, захворювань горла. Протягом акції громадян ознайомлюватимуть з роботою сімейних лікарів, клінік, свої поради безкоштовно надаватимуть досвідчені психологи.

Також учасники акції матимуть змогу виміряти артеріальний тиск, пройти тестування на ВІЛ-інфікованість, тест на остеопороз, визначити свій біологічний вік. У всіх бажаючих буде можливість ознайомитися з процедурою виміру алкоголю в крові, а також навчитись надавати першу невідкладну допомогу.

Крім того, у цей день на Хрещатику киянам буде запропонована участь у показових уроках гімнастики та спортивно-оздоровчої ходьби, різноманітних конкурсах та розвагах.

