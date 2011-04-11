Економічні збитки від туберкульозу в Україні - 3 млрд грн щороку

Протидію туберкульозу та ВІЛ-інфекції визначено Главою держави як пріоритетний напрямок діяльності всіх гілок влади, а не тільки органів охорони здоров`я.

Як передає УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, керівник Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва на зустрічі з представниками Європейського регіонального бюро ВООЗ - директором Департаменту систем охорони здоров`я та громадського здоров`я Гансом Клюге і медичним радником з питань туберкульозу та мультирезистентного туберкульозу П`єрпаоло де Коломбані.

«Ми усвідомлюємо, що без якісної та ефективної системи охорони здоров`я, здатної протистояти хворобам, не буде здорової нації, а, значить, не буде здорової і конкурентоспроможної економіки. Тому Президент України Віктор Федорович Янукович визначив реформу охорони здоров`я однією з головних пріоритетів Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки», - впевнена Бахтєєва.

"У Національній доповіді "Цілі розвитку тисячоліття - реальні й досяжні", представленій на Саміті Генеральної Асамблеї ООН, поставлено завдання зменшити до 2015 року темпи поширення туберкульозу на 20%, ВІЛ-інфекції - на 13% порівняно з 2005 роком. Така увага на найвищому державному рівні свідчить про відповідальність і готовність України виконати взяті на себе зобов`язання в рамках досягнення Цілей Розвитку Тисячоліття. Для України туберкульоз є не тільки причиною значних людських втрат, але й істотно впливає на економічний розвиток країни,"- зазначила Бахтєєва.

Політик звернула особливу увагу на те, що щорічні економічні збитки держави від цієї інфекції перевищують 3 млрд гривень. За критеріями Європейського бюро ВООЗ, Україна займає друге місце за рівнем захворюваності на туберкульоз в Європі (після Росії), і 4 місце в світі за його поширеності.

"Україна належить до 27 країн світу, в яких сконцентровано 85% всього тягаря мультирезистентного туберкульозу. Сьогодні в нас загальна кількість нових пацієнтів з туберкульозом досягає близько 9 тис. на рік, що свідчить про наявність в країні епідемії, що стрімко поширюється. Така ситуація вимагає прийняття відповідних заходів, у тому числі і на законодавчому рівні, оскільки подальший розвиток епідемії за таким сценарієм становить серйозну загрозу як для суспільного здоров`я, так і для економічного розвитку держави, "- заявила Бахтєєва.

Нардеп підкреслила: підтримка у вигляді гранту Глобального Фонду по боротьбі зі СНІДом, туберкульозом та малярією на загальну суму 103,5 млн. дол. США є істотним доповненням до державного фінансування Програми по боротьбі з туберкульозом.

«Сьогодні світовій спільноті в особі Україні потрібен сильний гарант, який доведе, що країна може ефективно використовувати гроші Глобального фонду на боротьбу з епідемією. Ці кошти насамперед будуть спрямовані на розвиток сучасної мережі лабораторної діагностики туберкульозу, підвищення якості лікування, розвиток інформаційних кампаній для соціальної мобілізації суспільства для боротьби з туберкульозом. Я впевнена, що виконання гранту стане каталізатором переходу системи охорони здоров`я України до сучасної моделі контролю за туберкульозом,"- зазначила парламентарій.

Для успішного вирішення проблеми політик запропонувала затвердити нову Загальнодержавну програму протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки. Нардеп упевнена, що цим документом має бути передбачено впровадження експрес-тестів на туберкульоз, більш коротких схем лікування, удосконалених лікарських препаратів і вакцин, оснащення медичних установ сучасним обладнанням, підвищення якості та доступності медичної допомоги.

«Проект цієї програми повинен бути внесений на розгляд парламенту вже на цій сесії, інакше ми не зможемо забезпечити належне фінансування заходів по боротьбі з туберкульозом в наступному році,» - підсумувала Бахтеєва.