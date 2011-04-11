Кабмін уточнив порядок прийняття на квартирний облік дітей-сиріт

Кабінет Міністрів України постановою №365 від 6 квітня ц.р. уточнив порядок прийняття на квартирний облік дітей-сиріт.

Згідно з текстом постанови, розміщеної на урядовому порталі, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР доповнено таким положенням: «Діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх проживання або проживання до влаштування в сім`ї громадян, закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки».

При цьому поза чергою житло надається дітям-сиротам після завершення терміну перебування в сім`ї опікуна або опікуна, прийомній родині, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення раніше займаного житла. Також право на позачергове отримання житла мають діти-інваліди з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, після досягнення повноліття, за умови, що згідно з висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя.

Крім того, діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, які досягли 16 років, а також особи з їх числа, можуть прийматися на соціальний квартирний облік.