Завтра на сході України очікується невеликий дощ

Завтра у західних областях України очікуються помірні опади, у східних областях та в Криму місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на півдні Криму до 5° тепла, вдень 6-11° тепла, на Прикарпатті до 13°, на Закарпатті вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, у Карпатах вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 2-7° тепла.

У Київській області у вівторок - без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 6-11° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 8-10° тепла.