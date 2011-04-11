Уряд розширив дію програми доступного житла на медпрацівників

Уряд України вніс зміни до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, якими розширив дію програми на медичних працівників.

Про це йдеться в постанові Кабміну №366 від 6 квітня ц.р., розміщеній на Урядовому порталі.

Згідно з документом, програма поширює свою дію на забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов, які не мають або втратили право на соціальне житло у зв`язку з підвищенням рівня доходів, зокрема, на медичних працівників та інші категорії громадян, які мають право на його отримання.

Цією ж постановою Кабмін вніс зміни до своєї постанови №208 «Деякі питання вдосконалення системи охорони» здоров`я від 17 лютого 2010 року, якими виключив підпункт 2 пункти 5, що передбачав розробку програми забезпечення медичних працівників житлом, зокрема службовим.