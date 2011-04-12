Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заборонив відключати опалення у лікарнях і навчальних закладах до покращення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів.

Зокрема, у зв’язку з похолоданням в Україні М.АЗАРОВ доручив Міненерговугілля, Міністерству будівництва і житлово-комунального господарства і главам місцевих адміністрацій забезпечити безперебійне опалення лікарень, інтернатів, шкіл, дитячих садків, інших дитячих закладів.

Глава уряду заборонив відключати ці заклади від теплопостачання під приводом економії бюджетних коштів або під будь-яким іншим приводом.

Причому лікарні і освітні, дитячі заклади мають опалюватись незалежно від закінчення опалювального сезону доти, доки в цьому буде потреба з огляду на погодні умови, наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомлялося, в Україні опалювальний сезон завершується 15 квітня.