На Вінниччині відкрився Центр медичної допомоги дітям

У Вінницькій області відкрився Центр спеціалізованої медичної допомоги дітям, які постраждали в результаті аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник управління охорони здоров’я та курортів Вінницької облдержадміністрації Олександр ЖУПАНОВ.

Він зазначив, що Медцентр допомоги постраждалим дітям входить до складу Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В будівлі центру також буде розміщене онкогематологічне відділення та лабораторно-діагностичні підрозділи дитячої обласної лікарні.

Як зауважив О.ЖУПАНОВ, зараз завантаженість дитячої клініки пацієнтами становить 171% при можливості розмістити лише 250 хворих.

Спорудження 4-поверхової будівлі центру на 90 пацієнтів було розпочато в 1993 році й припинено в 1996 через відсутність фінансування. В 2005 році будівництво центру було відновлено після виділення з обласного й державного бюджету 7 млн. грн. на його завершення. Будівництво Медцентру обійшлося в суму близько 25 млн. грн., ще близько 10 млн. грн. було витрачено на закупівлю медичного обладнання.