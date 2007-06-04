У складі клінічної лікарні “Феофанія” буде створено Всеукраїнський центр радіохірургії.

Рішення про утворення Центру радіохірургії затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України № 305-р від 23 травня, текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Уряд погодився з відповідною пропозицією Міністерства охорони здоров’я та Державного управління справами.

Згідно з розпорядженням Кабміну, замовником будівництва Центру радіохірургії визначено клінічну лікарню “Феофанія” Державного управління справами.

Проектування та будівництво Центру в 2007 році здійснюватиметься в межах бюджетних призначень за програмою “Розширення матеріально-технічної бази клінічної лікарні “Феофанія” Державного управління справами і будівництво Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини”, а в наступні роки - у межах відповідних бюджетних призначень, що будуть передбачені у державному бюджеті.

Уряд також рекомендував Київській міськдержадміністрації сприяти Державному управлінню справами у будівництві Центру радіохімії.