У Києві відбудеться Всеукраїнський конгрес з медичного права

У Києві 14-15 квітня відбудеться другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної політики.

Про це повідомили організатори конгресу сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Директор Інституту медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, президент ВГО «Українська медико-правова асоціація» Радмила ГРЕВЦОВА зазначила, що учасники форуму обговорять питання реформування медичної галузі, етичні та правові проблеми вітчизняної системи охорони здоров’я тощо.

«Це вже другий подібний конгрес в Україні. Перший відбувся у 2007 році, тоді про медичне право тільки-но почали говорити, які проблеми можна вирішити за допомогою медичного права. Сьогодні ми можемо обговорювати серйозніші, кардинальніші речі. Ми мусимо поговорити (на конгресі) про етико-правові питання реформування системи охорони здоров’я, про такі болісні, хоч і корисні, речі як новітні технології у медицині та фармацевтиці, їхнє правове регулювання, теоретичне забезпечення тощо», - наголосила Р.ГРЕВЦОВА.

Вона додала, що учасники конгресу також порушуватимуть соціальні питання, зокрема щодо проведення пенсійної реформи, її тісного зв’язку з реформуванням медицини тощо.

У свою чергу, експерт Комітету з економічних реформ при Президенті України, голова наглядової ради ГО «Громадські ініціативи в охороні здоров’я» Андрій ГУК зазначив, що питання реформування сфери охорони здоров’я в Україні за 20 років незалежності порушуються владою не вперше, але реальних зрушень, які б відчули пацієнти, досі не відбулося.

Саме тому, за словами А.ГУКА, при Президентові України було створено наглядовий орган – Комітет з економічних реформ, одним з напрямків якого стало реформування системи охорони здоров’я.

«Ситуація, яка склалася у системі охорони здоров’я, – драматична. Відомі дані, які свідчать про надсмертність у працездатному віці більшості населення країни, тривалість життя не дотягує до віку населення наших східних сусідів. І, безперечно, обмежена доступність до надання медичної допомоги. З кожним роком медична допомога стає усе дорожчою, немає стимулів для того, щоб збільшити ухил на профілактику, до лікарень потрапляють пацієнти у запущеному стані з розвитком хвороб на фінальних стадіях», - зазначив експерт.

Він також підкреслив, що існують значні проблеми з отриманням громадянами безкоштовної медичної допомоги, право на яку передбачено Конституцією.

За словами А.ГУКА, підготовлено спеціальний закон щодо реформування медичної сфери.

«Система оплати лікаря буде залежати від якості та інтенсивності його роботи, (його базова зарплата буде збережена), разом з тим, пацієнт буде чітко розуміти, що він має отримати від конкретного лікаря, його права будуть більш фіксовані. Імовірно, права пацієнта будуть виписані окремим законом. Буде також чітко виписана система відповідальності за лікарські помилки», - зауважив А.ГУК.

За його словами, наша держава не може впровадити іноземні механізми реформ у сфері охорони здоров’я, «бо є український контекст, це буде враховано».

«Було вирішено не поспішати в Україні з широкомасштабною реформою і провести експериментальну реформу у трьох областях – Донецькій, Дніпропетровській Рівненській областях, це вимагає законодавчого регулювання», - сказав А.ГУК.

