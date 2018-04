А відомі люди курять?

Сергій КІВАЛОВ: СПОЧАТКУ СНИЛОСЯ, ЩО ЗНОВУ ПОЧАВ КУРИТИ

СЕРГІЙ КІВАЛОВ, голова комітету Верховної Ради з питань правосуддя:

“Як я почав курити? Навчався на 4 курсі юридичного інституту. Всі курили – і хлопці, і дівчата. І я почав. Але якось без особливого задоволення. І швидко покинув. Потім з 90 до 94 року працював в оперативній частині. Чергування, безсонні ночі. Почав курити. А з 94 року – покинув. Дружині пообіцяв – і покинув. Спочатку снилося, що знову почав курити, просинався і думав “Ну як же це так? Адже пообіцяв!” А потім з полегшенням розумів – наснилося. Перші півроку дуже добре себе почував. Різниця була величезна – ніби гарно відпочив. А коли зараз хтось курить – дим, смак тютюну “чіпає”, хочеться закурити. Звичайно, не дозволяю собі. Заздрю тим, хто не знає смаку тютюну.”

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ: ЯКБИ Я ПИВ СТІЛЬКИ, СКІЛЬКИ КУРЮ – НАБЛИЗИВСЯ Б ДО АЛКОГОЛІЗМУ

Володимир ЗЕЛЕНСЬКИЙ, шоумен:

“Як люди набирають ваги? Коли залишають активний спосіб життя. Так і з курінням. Я 8 років займався спортом – не курив і не думав. А як тільки залишив спорт – одразу почав курити Тоді мені було 16 років. Сигарету вкрав у батька – “Пріму”. Самокрутки робив. Мій товариш привозив тютюн і ми самі робили сигарети. Виходили дуже міцні. В інституті став серйозним курцем. Творча діяльність зіграла не останню роль. Думаю, що якби я пив стільки, скільки курю – наблизився б до алкоголізму.”

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ: Я ВСІЛЯКО НАМАГАЛАСЯ ЗРОБИТИ ТАК, ЩОБ МАМА НЕ ПАЛИЛА

Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, доктор медичних наук, депутат Київради, Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту:

“Наше суспільство не звертає уваги, що навколо люди, які курять. Я одразу можу сказати палить людина чи ні. Це видно по шкірі. Шкіра людини говорить про стан всіх інших органів. Я з дитинства борюся з тютюнопалінням. Мій батько не курив, мама - курила. Я всіляко намагалася зробити так, щоб вона цього не робила. Я мочила сигарети в молоці, а потім їх висушувала. Бойкотувала. Не виносила сміття, в якому були недопалки. Це не допомагало. Зараз мій син, якому 19 років, курить. Я його намагаюся переконати покинути курити всілякими розповідями. Поки що не допомагає.”

Кетрін ЗЕТА-ДЖОНС ВІДМОВИЛАСЯ ВІД КУРІННЯ ЗАРАДИ ЗДОРОВ’Я СВОЇХ ДІТЕЙ

Кетрін ЗЕТА-ДЖОНС відмовилася від куріння заради здоров’я своїх дітей. У Кетрін і Майкла Дугласа двоє маленьких дітей: Ділан і Керрі. Кетрін пояснює, що вона позбавилась від тютюнової залежності, “бо діти в такому віці, коли починають ставити запитання і хочуть все спробувати.” Але... на практиці вона відмовилась від куріння лише при дітях. Акторка навіть відмовилась від польотів рейсами офіційних авіакомпаній і сама займає місце пілота – заради того, щоб з насолодою диміти сигаретою.”

Анджеліна ДЖОЛІ ВМОВЛЯЄ Бреда ПІТТА ПОКИНУТИ КУРИТИ

Анджеліна ДЖОЛІ вмовляє Бреда ПІТТА покинути курити. Раніше, коли Бред жив з Дженніфер Еністон, зіркою серіалу “Друзі”, вона теж боролась із цією пристрастю чоловіка. “Я ненавиджу, коли в будинку пахне тютюном, а Бред постійно курить, і не лише сигарети, а й свої улюблені кубинські сигари,” – скаржилася Дженніфер. Тепер за справу взялась Анджеліна ДЖОЛІ. Її методи виявились більш дієвими. Вона поставила ультиматум: або сигарети, або секс. “Це спрацьовує,” – запевняє британська газета New of the World.

Пенелопа КРУС: ДЯКУЮЧИ ДРУЗЯМ, Я НАВЧИЛАСЬ ТЕХНІКИ МЕДИТАЦІЇ

Про пристрасть Пенелопи КРУС до куріння в Голівуді ходять легенди. Раніше її абсолютно неможливо було уявити без сигарет. І ось... Можливо, причиною того, що Пенелопа перестала курити, став її приятель Метью МАККОНАХІ, який терпіти не може жінок, які курять. Сама ж Пенелопа стверджує, що їй допомогла медитація: “Дякуючи друзям я навчилась техніки медитації, познайомилась із багатьма ламами, в тому числі з самим Далай-ламою. Буддизм дуже допоміг мені в житті, приніс в мою душу спокій.”

За матеріалами газети ПО-КИЕВСКИ