В українських лікарнях 45% хворих не потребують стаціонару

В Україні 45% пацієнтів, що перебувають у лікарнях, насправді не потребують стаціонарного лікування.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН сказав експерт Комітету з економічних реформ при Президенті України, голова наглядової ради ГО «Громадські ініціативи в охороні здоров’я» Андрій ГУК

«На жаль, перевірки, які проводяться різними службами, свідчать, що на стаціонарі до 45% хворих таких, які не потребують стаціонарного лікування. Тобто, вони займають ресурси, час, медикаменти, а їхні захворювання можна лікувати у денному стаціонарі або вдома», - зазначив А.ГУК.

Він переконаний, що така диспропорція спостерігається тому, що в Україні «не відійшли від інтенсивних показників, у нас фінансується не хворий, а ліжко, і фінансується візит у поліклініку, а не значення захворюваності».

«Гроші (з бюджету) мають іти за пацієнтом, щоб найбільший ухил йшов на профілактику і профілактичну медицину, щоб лікар загальної практики або сімейної медицини, змінивши підхід до лікування, міг максимально забезпечити усім необхідним і щоб це було безоплатним», - сказав А.ГУК, підкресливши, що на стаціонарному рівні вона теж має бути безоплатною.