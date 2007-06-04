МОЗ планує розробити спеціальну систему для контролю за покращенням медичної допомоги

Міністерство охорони здоров’я України планує розробити спеціальну систему, за допомогою якої буде контролюватися покращення медичної допомоги.

Про це заявив директор Департаменту інспектування та контролю якості медичних послуг МОЗ України Ігор ШПАК сьогодні на круглому столі “Пацієнти та медична спільнота: перспективи діалогу задля безпечної медицини”.

“На теперішній час зростає кількість скарг пацієнтів. Жодна із цих скарг не залишається поза увагою”, - підкреслив І.ШПАК.

У свою чергу пацієнти, котрі постраждали від неправильного лікування, вирішили створити Національну мережу пацієнтів-лідерів з метою запровадження сучасних принципів безпечної медицини у систему охорони здоров`я України, повідомив віце-президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор СЕРДЮК.

Він зазначив, що перші кроки із залучення пацієнти-лідери до роботи із забезпечення прав та безпеки пацієнтів було здійснено ще торік, а рішення про створення національної мережі було прийнято на семінарі, що проходив у Києві 1-3 червня. В його роботі взяли участь пацієнти-лідери з усіх регіонів України та європейських країн.

На прес-конференції наголошувалося на надзвичайній актуальності питань виправлення структурних, організаційних та оперативних недоліків системи охорони здоров’я, які є за сучасною концепцією забезпечення безпеки пацієнтів основною причиною небажаних наслідків медичної допомоги. Вирішити ці питання неможливо без адекватного та рівноправного діалогу між медичною та пацієнтською спільнотою, підкреслювали учасники прес-конференції.

Загалом було висловлено переконання, що побудова системи сталого діалогу та співпраці між пацієнтами та лікарями є перспективним напрямком та ефективним засобом реформування системи охорони здоров’я, зменшення ризиків небажаних наслідків у медицині. І саме в цьому напрямку працюватимуть пацієнти-лідери, Всеукраїнська рада захисту прав та безпеки пацієнтів та її партнери державних, недержавних та міжнародних організацій.