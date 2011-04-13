Справу щодо автомобілів “Opel Combo” направили до суду

Генеральна прокуратура 12 квітня затвердила обвинувальний висновок та направила до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням двох працівників Київської регіональної митниці у службовій недбалості в ході розмитнення 1 тис. автомобілів марки "Opel Combo".

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури.

Як йдеться у повідомленні, досудовим слідством встановлено, що зазначені службові особи у 2009 році, допустивши службову недбалість, неправомірно провели митне оформлення 1 тис. типових автомобілів марки "Opel Combo Adaptеd 1,4 Twinport" як спеціалізованих та адаптованих для надання медичної допомоги. Насправді, стверджують в ГПУ, транспортні засоби відрізнялися від звичайних лише наявністю двох стандартних коробок для медичного обладнання, килимками та логотипами, нанесеними на кузові з інформацією про надання медичної допомоги.

За даними Генпрокуратури, вказані дії призвели до того, що до державного бюджету не було донараховано митних платежів на суму понад 9 млн. грн., чим спричинено тяжкі наслідки інтересам держави.

До обвинувачених застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Вказану кримінальну справу було порушено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за матеріалами міжнародного аудиту, зазначили в Генеральній прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом закупівлі 1 тис. автомобілів в кредит під державні гарантії, надані Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн. грн.

При цьому вони не підходять для використання як автомобілі “швидкої допомоги”, стверджує В.ПШОНКА.