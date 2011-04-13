Поліклініка водників у Києві - під загрозою закриття

Представники медичної еліти занепокоєні загрозою закриття поліклінічного відділення Республіканської клінічної лікарні МОЗ України у Києві, відомої вже багато років як Поліклініка водників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні академік Академії медичних наук України Ісаак ТРАХТЕНБЕРГ на прес-конференції, організованій у зв’язку з тим, що через приватизацію приміщень згаданої поліклініки виникла реальна загроза її виселення та припинення роботи.

І.ТРАХТЕНБЕРГ наголосив, що медична спільнота завжди знала, що у Києві є заклади медицини, які були і є взірцевими і де працюють найкращі фахівці. І Поліклініка водників, за його словами, яка функціонує на Подолі ще з 1948 року, є одним із таких закладів. І.ТРАХТЕНБЕРГ нагадав, що в цій установі працювали свого часу академік АН УРСР Вадим Іванов, терапевт Євген Букрєєв, вчений і медик Євген РЕВУЦЬКИЙ та інші.

На переконання І.ТРАХТЕНБЕРГА, необхідно об’єднати зусилля усіх, щоб висловити “найрізкішу реакцію” на спробу закриття унікального медичного закладу.

“Як можна змиритися з тим, що сьогодні у медичного закладу, який обслуговує 30 тисяч киян, який має висококваліфікованих спеціалістів, який гарно працює, який пов’язаний з Національним медичним університетом і надає йому підтримку в підготовці практичних лікарів, щоб у нього відбірали ті бази, на яких лікують хворих?... Я вам обіцяю взяти у вчених Києва, не тільки медиків... Я вже розмовляв з Петром ТОЛОЧКОМ, з президентом Академії медичних наук Андрієм СЕРДЮКОМ - і вони усі готові поставити свої підписи під відкритим листом, який ми повинні передати у ЗМІ і висловити свою думку в ньому”, - наголосив І.ТРАХТЕНБЕРГ.

Головний лікар Республіканської клінічної лікарні МОЗ України Світлана ПРАНИК, у свою чергу, поінформувала, що питання подальшого існування поліклінки є дуже гострим.

“На сьогодні акціонерна судноплавна компанія “Укррічфлот”, яка продала практично всі активи, добралась і до нашого поліклінічного відділення. В них одна мета – виселити поліклініку та продати її”, - заявила С.ПРАНИК.

Вона відзначила унікальність поліклініки, лікарі якої є членами Міжнародної асоціації лікарів з огляду моряків, які ходять під міжвідомчими прапорами у 20 країнах Європи починаючи від Греції, Норвегії, Великої Британії.

“В мене є документи, що тільки з дозволу поліклініки, в даному випадку Респібліканської лікарні, мають право прводити огляд моряків в Одесі та інших портових містах”, - відзначила вона.

С.ПРАНИК звернула увагу, що крім моряків поліклінка обслуговує і ветеранів річкового флоту та їхні сім’ї, працівників та учнів навчальних закладів водного спрямування, а також до неї прикріплені понад тисяча чорнобильців та інші люди.

За її словами, колектив медичного закладу звернувся у зв’язку із цією ситуацією до Президента України, а Адміністрація Президента направила матеріали в Генеральну прокуратуру.

“Прокуратура перевірила законність приватизації нашої поліклініки і виявила багато порушень. Вона подала до господарського суду на захист прав наших людей, які перебувають на обслуговуванні, та на захист прав медичних працівників. 6 грудня 2010 року ми цей госпсуд виграли, де чітко було визнано незаконність приватизації соціального об’єкта у 1992 році і незаконість приватизації приміщення, яке на сьогодні є архітектурною цінністю в Києві”, - повідомила С.ПРАНИК.

Водночас, за її інфорамцією, “Укррічфлот” звернувся до апеляційного суду, який став на бік опонентів поліклініки. На сьогодні справа перебуває у Вищому господарському суді за поданням Генпрокуратури, і якщо поліклініка не виграє справу, то матеріали будуть передані до вищого суду і розглядатиметься справа далі, сказала С.ПРАНИК.

Вона наголосила, що ситуація потребує негайного вирішення, бо “Укррічфлот” також звернувся у судові інстанції і наполягає на знятті “арешту” з приміщення поліклініки, що зробить для нього можливим “здійснити рейдерське захоплення приміщень”, що вже не раз кияни спостерігали у столиці.

Зі свого бок,у начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги і сімейної медицини Департаменту лікувально-профілактичної допомоги Міністерства охорони здоров’я України Зоя КРУШИНСЬКА підкреслила, що МОЗ зацікавлене у збереженні Поліклініки водників і намагається докласти максимум зусиль для цього. Зокрема, представники міністерства беруть участь у судових розглядах, спрямовують звернення у Генпрокуратуру та інші центральні органи державної влади.

Як поінформували представники поліклініки, спірна площа приміщень поліклініки - близько 2 тисяч кв. метрів.

За словами заступника головного лікаря Євгена ТАРАСЕНКА, на сьогодні поліклінка отримала від “Укррічфлоту” лист, у якому той інформує про новий розмір орендної плати за зазначені приміщення – близько 200 тис. грн. на місяць, тоді як близько 10 років лікарня сплачувала оренду в розмірі 1 грн. на місяць, що відповідало постанові Кабінету міністрів.

Є.ТАРАСЕНКО висловив переконання, що це зроблено з єдиною метою - щоб поліклініка сама відмовилася від займаних приміщень, бо у її бюджеті таких коштів за оренду не передбачено.