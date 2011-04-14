Санітарні вимоги порушені у 248 дитячих інтернатах

Органи охорони здоров`я виявили порушення вимог санітарного законодавства у 248 інтернатних та оздоровчих дитячих закладах.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, у зв’язку з фактами смерті дітей у дитячих закладах та з метою попередження таких випадків відомство доручило Міністерству охорони здоров`я України організувати перевірки якості надання медичної допомоги та забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану в будинках дитини, дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладах, притулках, інтернатних установах, підпорядкованих міністерствам соціальної політики, освіти і науки, молоді та спорту.

Органами охорони здоров`я проведено перевірки у 1050 таких закладах. За їх результатами виявлено порушення вимог санітарного законодавства у 248 установах, насамперед, у Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Найпоширенішим є неналежне зберігання харчових продуктів з порушеним терміном придатності, а також реалізація овочів з перевищенням вмісту нітратів.

Непоодинокі факти неналежного ведення медичної документації на харчоблоках, медичних оглядів працівників тощо.

У деяких дитячих закладах Закарпатській області повною мірою не забезпечено медичний контроль за організацією харчування. Немає документи про якість харчових продуктів, не дотримується технологія приготування страв.

В окремих установах Івано-Франківської області не організовано проходження підлітками флюорографії, діти не дотримуються правил особистої гігієни. Деякі інтернати області переповненні вихованцями понад встановлені нормативи тощо.

З метою усунення виявлених порушень до 285 відповідальних осіб застосовано штрафи, винесено 12 постанов про тимчасове припинення експлуатації закладів, 7 постанов про вилучення з реалізації продукції, 4 постанови про обмеження її асортименту, накладено 4 фінансові санкції, тимчасово усунуто від роботи 40 працівників закладів.

Водночас, незважаючи на вжиті органами охорони здоров`я заходи щодо додержання вимог санітарного законодавства дитячими установами, деякими медичними працівниками не виконуються обов`язки щодо охорони життя і здоров`я дітей. Так, упродовж 2-6 квітня 2011 року захворіли на «гостру кишкову інфекцію» 56 малят міста Донецька, які вживали продукцію дитячої молочної кухні Центральної міської клінічної лікарні № 1.

За наслідками перевірки прокуратурою Донецька 6 квітня 2011 року порушено кримінальну справу стосовно працівників зазначеної молочної кухні за фактом неналежного виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей за ч.1 ст.137 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Захист життя і здоров`я дітей постійно перебуває в полі зору органів прокуратури.