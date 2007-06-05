У Запоріжжі виявили перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин

У Запоріжжі санепідемстанція виявила численні перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у повітрі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облСЕС, минулого тижня співробітники санепідемстанції провели в цілому 273 забори і дослідження проб атмосферного повітря, більше 10% яких показали наявність в атмосферному повітрі шкідливих речовин у концентраціях вище гранично допустимих.

Так, зокрема, повідомили в прес-службі, зафіксовано перевищення ГДК вмісту пилу і фенолу в 1,6 рази, двоокису азоту - в 1,5 і сірководню – на 20%.

"Із 273 досліджень атмосферного повітря перевищення ГДК виявлене в 28 випадках – тобто, 10,2% загальної кількості", - повідомили у прес-службі, зазначивши, що матеріали, котрі свідчать про перевищення промпідприємствами викидів шкідливих речовин в атмосферу, спрямовані для вжиття заходів до Державної екологічної інспекції в Запорізькій області.