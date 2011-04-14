Президент затвердив положення про Державну ветеринарну службу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ затвердив положення про Державну ветеринарну і фітосанітарну службу України.

Відповідний указ № 464/2011 від 13 квітня 2011 року опубліковано на сайті Президента.

Указ набирає чинності з дня його публікації.

Згідно з положенням, державна ветеринарна і фітосанітарна служба України (Держветфітослужба України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якої спрямовується й координується Кабінетом Міністрів України через міністра аграрної політики та продовольства України, входить у систему органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики в галузі ветеринарної медицини, безпеки харчових продуктів, сферах карантину та захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, державного нагляду (контролю) за племінною справою в тваринництві.