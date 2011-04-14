161,5 тис грн - на програми щодо забезпечення прав дитини

Уряд затвердив план заходів з виконання у 2011 році загальнодержавної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, відповідне розпорядження було ухвалене 13 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

Документом передбачається забезпечити моніторинг виконання заходів та сприяти досягненню виконання завдання, визначеного програмою, – забезпечити оптимальне функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до вимог Конвенції ООН про права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття ООН, і стратегії Підсумкового документа Спеціальної сесії в інтересах дітей Генеральної Асамблеї ООН “Світ, сприятливий для дітей”, йдеться у повідомленні.

На втілення цих заходів у державному бюджеті на 2011 рік передбачено 161 561,69 тис. грн., що більш як у 2,3 рази перевищує суму асигнувань на реалізацію заходів у порівнянні з тією, яка закладалася попередньо у проекті, а саме - 69 736,69 тис. грн.

Голова Державної служби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН зазначив, що оскільки до виконання заходів центральними органами виконавчої влади залучатимуться також громадські організації, з ними забезпечуватиметься співпраця, що сприятиме становленню громадянського суспільства в Україні.