Стало відомо, чи очікують на Україну катаклізми

У Міністерстві надзвичайних ситуацій прогнозують, що цього року в Україні не буде небезпечних повеней і паводків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив директор Департаменту цивільного захисту МНС України Василь КВАШУК.

За його словами, на сьогодні з усіх регіонів України сніг залишається лише в Карпатах, на іншій території снігу немає.

В.КВАЩУК зазначив, що річки перебувають у звичному стані.

“Є певне підвищення рівня води у Дніпрі, Десні, Прип’яті, але це зростання є незначним і тому не є проблемним”, - сказав В.КВАШУК.

Він додав, що, за прогнозами фахівців, до кінця квітня спостерігатиметься незначне підтоплення території Чернігівської області, а також підняття рівня води у Дніпрі, що однак не призведе до підтоплення територій в басейні річки.

Крім того, за словами В.КВАЩУКА, цього року не прогнозується суттєве підвищення рівня води у Дунаї, пік збільшення обсягів води у цій річці вже минув, однак, як і раніше, на ремонт гідротехнічних споруд на Дунаї необхідні значні кошти.