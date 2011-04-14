В Італії українка погрожувала стрибнути з даху з сином на руках

В Італії заробітчанка з України погрожувала самогубством з дитиною на руках через невиплату зарплати її чоловіку.

Про це повідомляє «Українська газета в Італії» з посиланням на місцеву щоденну он-лайн-газету Estens.com.

У Понтеграделла у провінції Феррара 13 квітня іммігрантка з України піднялася на дах недобудованого будинку з сином на руках та погрожувала стрибнути вниз. Такий демонстративний жест ймовірно, був продиктований відчаєм, йдеться у повідомленні. Жінка погрожувала покінчити життя самогубством через невиплачену зарплату, яку власники будівництва заборгували її чоловіку.

На місце події прибули карабінери та швидка допомога. Проте необхідності у їхньому втручанні не виникло. Поліцейські з обережністю, передбаченою в таких випадках, наблизилися до українки і після того, як вислухали її аргументи, переконали спуститися на землю.

