Держава майже не виділяє коштів на лікування "чорнобильців"

Лікарі заявляють, що держава майже не виділяє коштів на лікування осіб, які захворіли на важкі хвороби крові після аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції у Києві заявив директор Наукового центру радіаційної медицини Академії медичних наук України (НЦРМ) Володимир БЕБЕШКО.

За його словами, з держбюджету фінансується лікування лише 6 онкогематологічних хворих на рік, хоча у черзі на лікування стоїть близько 594 особи.

Він зазначив, що для лікування онкогематологічних захворювань, які спричинені радіацією, цього року виділено лише 1,5 млн. грн., а для того, щоб “ми могли отримати молекулярно генетичну ремісію при хронічному лейкозі чи при гострому мієлолейкозі, нам треба на рік на одну людину 250 тис. грн”.

При цьому він наголосив, що держава щороку виділяє обмежені суми на лікування онкогематологічних хворих.

Директор НЦРМ підкреслив, що у центрі є обладнання і є спеціалісти, які можуть лікувати найтяжчі хвороби: білокрів’я різних форм і раки різних форм. За його словами, в центрі використовуються ті самі методики, що і в Німеччині та інших країнах. Він додав, що проходження курсів лікування українцям тепер не треба їхати за кордон, але все зводиться до нестачі коштів.

При цьому В.БЕБЕШКО зазначив, що в Україні спостерігаються тенденція до погіршення стану здоров’я всіх верств населення, які постраждали від Чорнобильської аварії.

Він зазначив, що, зокрема, відбувається зростання захворюваності на рак щитовидної залози. За словами В.БЕБЕШКА, в Україні вже такий діагноз поставили 6049 дітям. Він додав, що російські медики прогнозують захворюваність дітей в Росії на рак щитовидної залози до 2020 року до 1100 випадків, а Україна за 25 років вже “має таку страшну статистику”.

Директор НЦРМ також повідомив, що радіація призводить до розвитку злоякісних захворювань крові - хронічної лейкемії мієлоїдного напрямку та інших лейкемій. Він зазначив, що після Чорнобильської катастрофи реєструвався “пік підйому захворюваності на хронічну лімфоцитарну лейкемію, яку довгий час не вважали пов’язаною з випромінюванням, радіацією”.

Завідуюча відділом радіаційної педіатрії, вродженої та спадкової патології НЦРМ Євгенія СТЕПАНОВА наголосила, що якщо порівняти ситуацію із захворюваністю дітей у 1992 року з нинішнім часом, то кількість дітей, у яких хворі органи травлення, збільшилися у 5 разів, кістково-м’язової системи - у 5,5 рази, частота порушень психіки і поведінки у дітей зросла в 4 рази, кількість дітей з ураженнями серцево-судинної системи зросла у 3,9 рази, хвороб нирок – в 3,6 рази, дітей з вродженими вадами розвитку - в 1,6 рази, кількість дітей, що страждають на захворювання органів дихання, – у 1,5 рази, нервової системи – у 1,2 рази.

У післячорнобильський період стан здоров’я дітей “різко погіршився”, констатувала Є.СТЕПАНОВА. Водночас вона назвала складним питання, чи пов’язано це з радіаційним впливом. За словами Є.СТЕПАНОВОЇ, радіаційний вплив, стрес, який пережили сім’ї з дітьми під час евакуації після аварії на ЧАЕС, тяжка економічна ситуація - все це разом сприяло такому різкому погіршенню стану здоров’я дітей.

Вона наголосила, що проблема збільшення патологій шлунково-кишкового тракту є дуже серйозною для дітей, які проживають на радіаційно забрудненій території. Є.СТЕПАНОВА зазначила, що там діти досі вживають продукти харчування, які забруднені радіонуклідами. За її словами, саме через шлунково-кишковий тракт, який є “тими вхідними воротами, куди надходять ці радіонукліди”, вони потрапляють до організму, а потім у кров і розподіляються по всіх органах.