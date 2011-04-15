Чи є у дитячому харчуванні шкідливі компоненти?

Компанія HiPP надала УНІАН заяву щодо результатів досліджень Каролінського Інституту екологічної медицини на вміст миш`яку, кадмію та свинцю в молочних зернових кашах.

У ній йдеться, що дійсно Каролінський Інститут екологічної медицини (Швеція) провів дослідження молочних сумішей та молочних зернових каш найпопулярніших торгових марок дитячого харчування: Organix, HiPP, Nestle і Holle. А в опублікованих результатах дослідження вказаний вміст миш`яку, кадмію та свинцю в згаданих продуктах.

Компанія HiPP звертає увагу, що відповідно до стандартів, встановлених ВОЗ і EFSA (Європейське агентство по стандартах на харчові продукти) вміст кадмію у молочній каші HiPP у 14 разів, а миш`яку – у 6 разів менший за встановлені норми. Керівник дослідження Карінг Льюнг також підтверджує цей факт в інтерв’ю британській газеті Daily Mail.

Наявність цих металів у продуктах харчування пояснюється тим, що кадмій, миш`як і свинець є природними елементами, які містяться у ґрунті, так само, як і залізо, кальцій, йод та інші цінні для нашого організму мікроелементи. Тому повністю уникнути їх потрапляння у зернові чи інші рослини неможливо.

Норми, встановлені ЄС

Припустиме Тижневе Надходження (Tolerable Weekly Intake TWI) у розмірі 2,5 мкг на кг маси тіла. Наприклад, для немовляти вагою 5 кг допускається TWI у кількості 12,5 мкг кадмію. Виходячи з даних Каролінського Інституту, якщо за тиждень будуть спожиті 7 порцій Рисової каші з бананом HiPP*, в організм надійде близько 0,91 мкг кадмію, що в 14 разів менше за норму.

Для миш`яку Припустиме Добове Надходження (Acceptable Daily Intake ADI) становить близько 2 мкг на кг маси тіла. ADI для немовля вагою 5 кг складає 10 мкг. Виходячи з даних Каролінського Інституту, Рисова каша з бананом HiPP містить 1,7 мкг миш`яку на порцію. Тобто, щоденна порція в 6 разів нижча за показник ADI, і, отже, є безпечною як частина щоденного раціону.



