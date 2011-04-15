В Україні вперше засудили пластичного хірурга

В Україні вперше ухвалили звинувачувальний вирок пластичному хірургові за невдалу операцію, у в`язницю лікар не сяде, проте виплатить постраждалій пацієнтці 30 тисяч гривень, пише "Сьогодні".

Позов проти київського лікаря ще п`ять років тому подала його пацієнтка Олена Петрова. У 2003 році 50-річна киянка вирішила прибрати мішки під очима і носогубні складки. Але, прокинувшись після наркозу, вона побачила спотворене обличчя. Виявилось, хірург (мабуть, за своєю ініціативою) зробив їй колову підтяжку обличчя і підняв брови. Вони чомусь опинилися на різному рівні, а на обличчі, яке постійно сіпалося через пошкодження трійчастого нерва, залишилися множинні шрами.

Після невдалої операції жінка звернулася до британських пластичних хірургів, проте вони констатували, що виправити вже нічого не можна.

Днями Дарницький райсуд столиці ухвалив хірургові звинувачувальний вирок, але від кримінальної відповідальності обвинуваченого звільнили за терміном давності (за статтею 140 КК "неналежне виконання професійних обов`язків", йому загрожували до двох років в`язниці).

Згідно ухвали суду, лікар повинен заплатити Олені моральний збиток у розмірі 30 тисяч гривень. Хірург відмовився коментувати рішення суду, коротко відрізавши лише: "Це все неправда!".

podrobnosti.ua