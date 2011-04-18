Сьогодні в Україні відзначається Європейський день пацієнта

Сьогодні - 18 квітня - в Україні відзначається Європейський день пацієнта.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила голова Союзу захисту прав пацієнтів "Здоров`я нації" Валентина ОЧЕРЕТЕНКО .

За її словами, цей день щорічно проходить у Європі з 2007 року за рішенням Європарламенту.

"У нашій країні його відзначають з 2008 року. Для України дуже важливо, щоб при кожній медичній установі була так звана наглядова рада, до якої б входили й представники “пацієнтських” організацій. Ця практика зарекомендувала себе дуже позитивно в багатьох європейських країнах. На жаль, ні в основах законодавства, ні в пілотному проекті, ні в законопроекті про свободу вибору лікаря не звучить нічого про умови створення таких рад. На сьогодні у нас достатньо пасивне суспільство, не всі усвідомлюють, що багато залежить від нас самих», - зазначила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

У свою чергу експерт Комітету з економічних реформ при Президенті України, голова наглядової ради ГО «Громадські ініціативи в охороні» здоров`я Андрій ГУК повідомив, що день захисту прав пацієнта проходить напередодні проголошення й обговорення реформ охорони здоров`я, «які протягом 20 років були очікувані, але нікому не вдавалося їх почати».

На його думку, «політична воля й вертикаль влади» допоможуть модернізувати систему охорони здоров`я, як це було задекларовано. «Система (охорона здоров`я) повинна бути орієнтована на пацієнта, на покращення медичної допомоги. Але реформи неможливі без реальної допомоги й участі пацієнта. Розроблено низку нормативних документів, які в найближчий час вноситимуться до парламенту, перед цим проходитиме їх всенародне обговорення», - зазначив А.ГУК.

За його словами, в нових документах щодо реформування галузі «буде чітко визначено рівень безплатної медицини, яка гарантована Конституцією, щоб виконати конституційні права кожного громадянина».

“На первинному рівні – поліклініка, сімейний лікар, консультативна медицина – це повний спектр безплатної медичної допомоги. Це буде й безплатна медична допомога при лікуванні в стаціонарах, але за направленням лікаря первинної практики, коли дійсно є показання. Тому що, на жаль, соціологічні дані свідчать, що до 50% наших хворих, які лежать у лікарнях, не потребують такого лікування”, - сказав А.ГУК.

Він також запевнив, що “роль пацієнта у нас проголошена, і є відповідне рішення уряду про те, що при кожній установі охорони здоров`я будуть створені ради пацієнтів, наглядові й громадські ради”. “Вони разом із керівниками охорони здоров`я шукатимуть оптимальні шляхи для управління медустановами. Ця практика апробована нашими сусідами”, - сказав А.ГУК.