Ахметов дасть $ 1 млн на ядерну безпеку України

Засновник Благодійного Фонду «Розвиток України» Рінат АХМЕТОВ ухвалив рішення направити 1 млн. доларів США на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи та забезпечення ядерної безпеки України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

Таким чином, заявляють у прес-службі, Р.АХМЕТОВ відгукнувся на ініціативу Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи й ухвалив рішення виділити 1 млн. доларів на забезпечення проекту «Укриття» - добудову саркофага на 4-му блоці ЧАЕС.

За словами Р.АХМЕТОВА, «проблема ядерної безпеки - це проблема життя та смерті, проблема майбутнього України. Її необхідно вирішити в першу чергу. Саркофаг на 4-му блоці повинен бути добудований».